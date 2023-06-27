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Сидите дома. На Омскую область обрушился циклон с крупным градом и штормовым ветром

27 июня 2023, 11:59
Фото: Город55
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Жителей Омской области предупредили о крупном граде и сильнейшем ветре

Ураган задержится в регионе как минимум еще на один день.

По данным Обь-Иртышского УГМС, непогода будет бушевать в регионе до конца сегодняшнего дня. Местным жителям советуют оставаться дома и на следующий день, 28 июня, так как на улице может быть опасно.

Синоптики прогнозируют появление крупного града диаметром в два сантиметра и больше. Его будет нести сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ожидаются также дождь с грозой.

В региональном МЧС советуют по возможности не выходить из дома. В помещениях при урагане стоит отойти подальше от окон. В период непогоды также нельзя пользоваться электроприборами. При возникновении происшествий следует сразу же звонить по телефону 101.

«Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов», — посоветовали спасатели.

Отметим, что сегодня днем, 27 июня, на Левом берегу случился крупный пожар в пятиэтажке по улице Волгоградская. По предварительным данным, причиной послужил удар молнии.

Огонь из квартиры на последнем этаже перешел на кровлю и распространился практически на всей ее площади. К трем часам дня спасатели ликвидировали открытое горение и в данное время продолжают работать на месте происшествия.

При пожаре никто не пострадал. Эвакуированные жильцы проведут ночь в школе №47 на улице Ватутина.

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#Алина Ясинская#Ураган#Град#Штормовой ветер#Новости#Омск#Омская область#Общество#Происшествия#ЧП
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