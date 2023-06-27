Сидите дома. На Омскую область обрушился циклон с крупным градом и штормовым ветром

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По данным Обь-Иртышского УГМС, непогода будет бушевать в регионе до конца сегодняшнего дня. Местным жителям советуют оставаться дома и на следующий день, 28 июня, так как на улице может быть опасно.
Синоптики прогнозируют появление крупного града диаметром в два сантиметра и больше. Его будет нести сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ожидаются также дождь с грозой.
В региональном МЧС советуют по возможности не выходить из дома. В помещениях при урагане стоит отойти подальше от окон. В период непогоды также нельзя пользоваться электроприборами. При возникновении происшествий следует сразу же звонить по телефону 101.
«Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов», — посоветовали спасатели.
Отметим, что сегодня днем, 27 июня, на Левом берегу случился крупный пожар в пятиэтажке по улице Волгоградская. По предварительным данным, причиной послужил удар молнии.
Огонь из квартиры на последнем этаже перешел на кровлю и распространился практически на всей ее площади. К трем часам дня спасатели ликвидировали открытое горение и в данное время продолжают работать на месте происшествия.
При пожаре никто не пострадал. Эвакуированные жильцы проведут ночь в школе №47 на улице Ватутина.