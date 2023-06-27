Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сегодня утром, 27 июня, в Кировском округе начался крупный пожар в жилом здании. По информации регионального МЧС, возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Волгоградская. Пресс-служба профильного министерства поделилась подробностями инцидента.
Когда спасатели прибыли на место, горел балкон на пятом этаже. Огонь также перешел на крышу здания. До их приезда 43 человека самостоятельно эвакуировались из здания, еще 27 жильцов вытащили пожарные, в том числе восемь детей. По предварительным данным, никто не пострадал.
Площадь пожара составила 1 800 кв м. По обновленной информации, к 13:48 специалистам удалось локализовать возгорание. На месте работают 59 человек, задействовано 14 единиц техники.