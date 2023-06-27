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На Левобережье Омска загорелась пятиэтажка на улице Волгоградской

27 июня 2023, 08:26
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Спасатели продолжают тушить пожар, жильцы эвакуированы.

Сегодня утром, 27 июня, в Кировском округе начался крупный пожар в жилом здании. По информации регионального МЧС, возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Волгоградская. Пресс-служба профильного министерства поделилась подробностями инцидента.

Когда спасатели прибыли на место, горел балкон на пятом этаже. Огонь также перешел на крышу здания. До их приезда 43 человека самостоятельно эвакуировались из здания, еще 27 жильцов вытащили пожарные, в том числе восемь детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Площадь пожара составила 1 800 кв м. По обновленной информации, к 13:48 специалистам удалось локализовать возгорание. На месте работают 59 человек, задействовано 14 единиц техники.

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