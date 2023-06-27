Когда спасатели прибыли на место, горел балкон на пятом этаже. Огонь также перешел на крышу здания. До их приезда 43 человека самостоятельно эвакуировались из здания, еще 27 жильцов вытащили пожарные, в том числе восемь детей. По предварительным данным, никто не пострадал.