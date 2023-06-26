«Авангард» откроет новый хоккейный сезон игрой с новосибирской «Сибирью»

Также на сайте «Авангарда» опубликовано расписание игр команды на турнире в Сочи. 4 августа команда сыграет с ХК «Сочи», 5 августа — с питерским СКА, 7 августа — со сборной России, а 8 августа встретиться на льду с «Адмиралом».