Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Омский «Авангард» откроет новый хоккейный сезон игрой с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 2 сентября на льду G-Drive Арены. Информация появилась в социальных сетях хоккейного клуба.
«Дата первого матча — 2 сентября. В этом году, как и в прошлом, снова начнём с „Сибирью“. Затем встретимся с „Автомобилистом“ 7 сентября, 9 сентября сыграем с „Барысом“», — говорится в сообщении.
Также на сайте «Авангарда» опубликовано расписание игр команды на турнире в Сочи. 4 августа команда сыграет с ХК «Сочи», 5 августа — с питерским СКА, 7 августа — со сборной России, а 8 августа встретиться на льду с «Адмиралом».
Ранее Город55 сообщал, что в омский «Авангард» заключил контракт с новым тренером по физической подготовке. Алексей Селиверстов сменил на этом посту американского специалиста Бронда Бови.