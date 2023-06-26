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«Авангард» откроет новый хоккейный сезон игрой с новосибирской «Сибирью»

26 июня 2023, 10:31
Фото: hawk.ru
Первую игру нового сезона ястребы сыграют на домашнем льду.
Матч пройдет 2 сентября в G-Drive Арене.

Омский «Авангард» откроет новый хоккейный сезон игрой с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 2 сентября на льду G-Drive Арены. Информация появилась в социальных сетях хоккейного клуба.

«Дата первого матча — 2 сентября. В этом году, как и в прошлом, снова начнём с „Сибирью“. Затем встретимся с „Автомобилистом“ 7 сентября, 9 сентября сыграем с „Барысом“», — говорится в сообщении.

Также на сайте «Авангарда» опубликовано расписание игр команды на турнире в Сочи. 4 августа команда сыграет с ХК «Сочи», 5 августа — с питерским СКА, 7 августа — со сборной России, а 8 августа встретиться на льду с «Адмиралом».

Ранее Город55 сообщал, что в омский «Авангард» заключил контракт с новым тренером по физической подготовке. Алексей Селиверстов сменил на этом посту американского специалиста Бронда Бови.

В «Авангард» пришел новый ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов
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#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#ХК "Сибирь"#КХЛ#Спорт#Омск#Омская область
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