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«Жуткий запах солярки». Омичи сообщают о нефтяном пятне на Иртыше

25 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на Иртыше обнаружили нефтяное пятно

Горожане призывают принять меры.

Омичи сообщают о нефтяных пятнах на затоне Лампочка, что в Кировском округе. Фото от 24 июня опубликовали в группе «Инцидент Омск».

«Жуткий запах солярки. Надеюсь, нужные службы примут меры», — пишет автор поста.

пятно на Иртышепятно на Иртыше
пятно на Иртыше
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях пользователи возмутились ситуацией, омичи переживают за экологию Иртыша. Однако было и иное мнение: «Какие меры? Суда запретят ремонтировать?». В ответ горожанину пояснили, что наверняка есть способы избежать столь очевидного загрязнения.

Напомним, в прошлом году подобный инцидент произошел на Оми. Тогда очевидцы заметили черную жидкость и неприятный запах у водоема.

Опять за старое. В Оми произошел разлив черной жидкости с подозрительным запахом
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#Нефть#Иртыш#Соцсети#Жалобы#Экология#Происшествия#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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