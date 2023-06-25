«Жуткий запах солярки». Омичи сообщают о нефтяном пятне на Иртыше

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Омичи сообщают о нефтяных пятнах на затоне Лампочка, что в Кировском округе. Фото от 24 июня опубликовали в группе «Инцидент Омск».
«Жуткий запах солярки. Надеюсь, нужные службы примут меры», — пишет автор поста.
В комментариях пользователи возмутились ситуацией, омичи переживают за экологию Иртыша. Однако было и иное мнение: «Какие меры? Суда запретят ремонтировать?». В ответ горожанину пояснили, что наверняка есть способы избежать столь очевидного загрязнения.
Напомним, в прошлом году подобный инцидент произошел на Оми. Тогда очевидцы заметили черную жидкость и неприятный запах у водоема.