«Жуткий запах солярки». Омичи сообщают о нефтяном пятне на Иртыше

В комментариях пользователи возмутились ситуацией, омичи переживают за экологию Иртыша. Однако было и иное мнение: «Какие меры? Суда запретят ремонтировать?». В ответ горожанину пояснили, что наверняка есть способы избежать столь очевидного загрязнения.