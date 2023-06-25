Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах

Председатель местного отделения Андрей Жуковский предложил открыто проголосовать за предложение оказать поддержку врио губернатора Виталию Хоценко. «Он показал себя, как чуткий политик, чувствующий нужды людей и слышащий все политические силы региона. Я более чем уверен, что программа регионального развития, которая у нас есть, войдет в программу, которую будет реализовывать Виталий Павлович, если 10 сентября избиратели скажут ему „да“», — заявил член Совета регионального отделения и председатель Совета местного отделения партии в Кировском округе Игорь Шереметьева.