Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:33
25 июня в Омске прошла конференция регионального отделения социалистической политической партии «Справедливой России — Патриоты — За правду». Ключевой вопрос на повестке — кандидаты на выборы губернатора Омской области, выборы депутата Законодательного Собрания, а также на выборы в органы местного самоуправления.
Председатель местного отделения Андрей Жуковский предложил открыто проголосовать за предложение оказать поддержку врио губернатора Виталию Хоценко. «Он показал себя, как чуткий политик, чувствующий нужды людей и слышащий все политические силы региона. Я более чем уверен, что программа регионального развития, которая у нас есть, войдет в программу, которую будет реализовывать Виталий Павлович, если 10 сентября избиратели скажут ему „да“», — заявил член Совета регионального отделения и председатель Совета местного отделения партии в Кировском округе Игорь Шереметьева.
Позицию поддержал Андрей Жуковский: «В свете последних событий — спецоперации на Украине и вчерашней попытки вооруженного мятежа, — наверное, не время для политических игр. Неким авансом мы предлагаем оказать доверие действующему временно исполняющему обязанности губернатора Омской области. Я уверен, что поступательное движение, которое за последние пять лет было в области в экономике, политике будет продолжено более быстрыми темпами».
Однопартийцы высказались о том, что важно достигнуть национальные цели, поставленные президентом Владимиром Путиным, это поможет улучшить качество жизни в регионе.
Итоги открытого голосования: большинство делегатов решили поддержать Виталия Хоценко на выборах. Позицию посчитали взвешенной и правильной, поскольку результат работы врио губернатора уже виден.
Также на конференции кандидатом на довыборы в региональное Заксобрание по одномандатному избирательному округу «Муромцевский избирательный округ № 16» был избран Игорь Шереметьев. Согласованы и еще 16 претендентов на выборы депутатов в органы местного самоуправления.
Напомним, единый день голосования назначен на 10 сентября.