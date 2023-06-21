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Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области

21 июня 2023, 08:00
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
В понедельник, 19 июня, его кандидатуру поддержали однопартийцы.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 21 июня, подал документы в региональный избирком. Он будет участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября.

«Подал документы на участие в выборах губернатора Омской области, которые пройдут в сентябре. Выдвигаюсь от „Единой России“, позавчера партийцы меня поддержали», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

В избирательной комиссии Омской области сообщили, что в настоящее время на должность губернатора претендуют два самовыдвиженца и представители четырех политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России». Период выдвижения продлится по 29 июня.

«Остальные политические партии не уведомляли Облизбирком о проведении мероприятий по выдвижению своих кандидатов на должность Губернатора области. Но в порядке самовыдвижения кандидаты еще могут добавиться», — пояснил председатель избирательной комиссии Иван Ходаков.

Напомним, вчера, 20 июня, документы для участия в выборах подали Владимир Казанин и Максим Макаленко.

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