Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 21 июня, подал документы в региональный избирком. Он будет участвовать в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября.
«Подал документы на участие в выборах губернатора Омской области, которые пройдут в сентябре. Выдвигаюсь от „Единой России“, позавчера партийцы меня поддержали», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.
В избирательной комиссии Омской области сообщили, что в настоящее время на должность губернатора претендуют два самовыдвиженца и представители четырех политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России». Период выдвижения продлится по 29 июня.
«Остальные политические партии не уведомляли Облизбирком о проведении мероприятий по выдвижению своих кандидатов на должность Губернатора области. Но в порядке самовыдвижения кандидаты еще могут добавиться», — пояснил председатель избирательной комиссии Иван Ходаков.
Напомним, вчера, 20 июня, документы для участия в выборах подали Владимир Казанин и Максим Макаленко.