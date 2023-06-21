Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области

В избирательной комиссии Омской области сообщили, что в настоящее время на должность губернатора претендуют два самовыдвиженца и представители четырех политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России». Период выдвижения продлится по 29 июня.