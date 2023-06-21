Столтенберг призывает страны-члены НАТО избегать зависимости от КНР

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Столтенберг отметил, что Китай не рассматривается как враг НАТО. Однако он призвал к осторожности и предупредил о возможных последствиях зависимости от КНР в определенных областях, особенно в сфере критически важных поставок ресурсов, пишет RT.
Заявление генсека НАТО отражает растущую тревогу между западными странами относительно экономического и геополитического влияния Китая. Страны стараются разработать стратегии, которые помогли бы им диверсифицировать и обезопасить свои поставки ресурсов, чтобы не стать полностью зависимыми от одного поставщика, особенно в областях критической важности для своей экономики и безопасности.