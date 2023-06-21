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Столтенберг призывает страны-члены НАТО избегать зависимости от КНР

21 июня 2023, 09:20
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость предотвращения зависимости стран-членов альянса от Китайской Народной Республики (КНР) в ряде стратегически важных сфер, включая поставки критически важных ресурсов.

В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Столтенберг отметил, что Китай не рассматривается как враг НАТО. Однако он призвал к осторожности и предупредил о возможных последствиях зависимости от КНР в определенных областях, особенно в сфере критически важных поставок ресурсов, пишет RT.

Заявление генсека НАТО отражает растущую тревогу между западными странами относительно экономического и геополитического влияния Китая. Страны стараются разработать стратегии, которые помогли бы им диверсифицировать и обезопасить свои поставки ресурсов, чтобы не стать полностью зависимыми от одного поставщика, особенно в областях критической важности для своей экономики и безопасности.

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