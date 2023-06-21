Столтенберг призывает страны-члены НАТО избегать зависимости от КНР

Заявление генсека НАТО отражает растущую тревогу между западными странами относительно экономического и геополитического влияния Китая. Страны стараются разработать стратегии, которые помогли бы им диверсифицировать и обезопасить свои поставки ресурсов, чтобы не стать полностью зависимыми от одного поставщика, особенно в областях критической важности для своей экономики и безопасности.