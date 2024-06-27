Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ

На этой земле компания планировала построить еще один торговый центр, но в региональной прокуратуре считают, что делать это нельзя. Основание: возведение объекта у главного входа в парк идет вразрез с градостроительным зонированием. Более того, выяснено, что этот участок «Кедр» получил без торгов, заявлялось, что на нем уже были размещены теннисные корты и административно-хозяйственный блок «Кедра». Так что специалисты депимущества, можно сказать, просто так передали в собственность компании эту землю.