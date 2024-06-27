Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Арбитражном суде рассмотрели требование областной прокуратуры по поводу участка в парке 30-летия ВКЛСМ. Его выкупила компания «Кедр». Стали известны подробности скандала.
Площадь этой территории составляет 4,7 тыс кв м. На нем находятся теннисные корты, однако они по факту заброшены. Сотрудники прокуратуры считают, что «Кедру» нельзя продавать землю. Напротив ее необходимо вернуть городу. Пока ведомство ведет проверку, запретили любые действия с этим участком.
На этой земле компания планировала построить еще один торговый центр, но в региональной прокуратуре считают, что делать это нельзя. Основание: возведение объекта у главного входа в парк идет вразрез с градостроительным зонированием. Более того, выяснено, что этот участок «Кедр» получил без торгов, заявлялось, что на нем уже были размещены теннисные корты и административно-хозяйственный блок «Кедра». Так что специалисты депимущества, можно сказать, просто так передали в собственность компании эту землю.
В суде согласились с доводами прокуратуры. По итогу «Кедр» пока не может продавать землю с теннисными кортами. Дальнейшие действия будут ясны после вступления в силу соответствующего решения.
Кроме того, у региональной прокуратуры есть вопросы по другому участку, на котором планировал работать «Кедр». Планировалось на площади 13,8 тыс кв м достраивать уже существующий торгово-развлекательный центр. Подробнее об этом Город55 в другом материале. Подробности — по ссылке ниже.