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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Иллюстрация

«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»

27 июня 2024, 08:28
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омский хоккеист Илья Михеев перешел к чикагским «черным ястребам»

В минувшем сезоне Михеев набрал 31 очко в 78 матчах за «Ванкувер».

Омский форвард Илья Михеев перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайтах хоккейных клубов. В «Авангарде» иронично прокомментировали новый контракт нападающего.

«Илья Михеев — снова „ястреб“! Но есть нюанс…» — сообщили в соцсетях хоккейного клуба.

В минувшем сезоне Михеев набрал 31 очко в 78 матчах за «Ванкувер». Нападающий забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач. Напомним, что форвард с 2015 по 2019 годы выступал за «Авангард», а ранее — за молодежную команду «Омские ястребы».

Ранее Город55 рассказывал, что Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln.

Экс-игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором бренда Lincoln
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#НХЛ
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