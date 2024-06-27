«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Омский форвард Илья Михеев перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайтах хоккейных клубов. В «Авангарде» иронично прокомментировали новый контракт нападающего.
«Илья Михеев — снова „ястреб“! Но есть нюанс…» — сообщили в соцсетях хоккейного клуба.
В минувшем сезоне Михеев набрал 31 очко в 78 матчах за «Ванкувер». Нападающий забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач. Напомним, что форвард с 2015 по 2019 годы выступал за «Авангард», а ранее — за молодежную команду «Омские ястребы».
Ранее Город55 рассказывал, что Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln.