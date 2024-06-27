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Омские власти выделили 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»

Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»

27 июня 2024, 06:41
Фото: 1MI

Омские власти выделили 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»

Речь идет о постояльцах из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На сайте госзакупок появились данные о заключении контракта между муниципальной гостиницей «Иртыш» и министерством региональной безопасности Омской области. Речь идет о размещении в гостинице и питании «лиц, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

Согласно контракту, суточное размещение одного человека обойдется бюджету в 1090 рублей, а питание — в 967,38 рублей для «детей от 3 до 18 лет» и 1056,76 рублей для детей младше 3 лет.

Отметим, что это не первое соглашение такого рода: беженцы и прежде размещались в муниципальной гостинице «Иртыш».

Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Гостиница Иртыш
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