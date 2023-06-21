Четыре омских частных дома признали непригодными для проживания

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Омске четыре частных дома пополнили список жилья, признанного непригодным для проживания. Соответствующее постановление 20 июня подписал мэр Сергей Шелест.
Основанием для этого послужили заключения межведомственной городской комиссии для оценки жилых помещений. В список попал один частный дом в Советском округе по улице Круговая, 12 и три дома в Центральном округе по следующим адресам:
Напомним, ранее Город55 рассказывал об обрушении кирпичной кладки в многоэтажном доме по улице Транссибирская 6/1. Произошел инцидент вчера, 20 июня. Проверку из-за разрушения уже организовала омская прокуратура, ситуацию также взял на контроль министр строительства Омской области Александр Рашко.