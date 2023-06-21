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Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске

21 июня 2023, 09:00
Фото: Город55
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Прокуратура уже занялась данным инцидентом.

Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал, что лично контролирует ситуацию с обрушением кирпичной кладки в одном из домов в Кировском округе. Инцидент произошел вчера вечером, 20 июня, в многоэтажке по улице Транссибирская 6/1.

«Причины произошедшего уже выясняют специалисты госстройнадзора совместно с прокуратурой Омской области. Назначена проверка по инциденту. Обязательно сообщу о результатах», — написал глава министерства в своем телеграм-канале, отметив, что подобные случаи недопустимы.

Напомним, что стройматериалы вылетели во время сильного ветра с балкона на седьмом этаже. На место в этот же вечер выезжали сотрудники МЧС, чтобы укрепить оконную конструкцию балкона, которая осталась без основания. Кирпичи упали на пешеходную дорожку, никто не пострадал.

Омская прокуратура начала проверку из-за разрушения балкона в жилом доме
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Строительство#Политика#Александр Рашко#Обрушение дома в Омске#Обрушение#Прокуратура Омской области#Госстройнадзор
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