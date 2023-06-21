Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске

Напомним, что стройматериалы вылетели во время сильного ветра с балкона на седьмом этаже. На место в этот же вечер выезжали сотрудники МЧС, чтобы укрепить оконную конструкцию балкона, которая осталась без основания. Кирпичи упали на пешеходную дорожку, никто не пострадал.