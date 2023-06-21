Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске

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Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал, что лично контролирует ситуацию с обрушением кирпичной кладки в одном из домов в Кировском округе. Инцидент произошел вчера вечером, 20 июня, в многоэтажке по улице Транссибирская 6/1.
«Причины произошедшего уже выясняют специалисты госстройнадзора совместно с прокуратурой Омской области. Назначена проверка по инциденту. Обязательно сообщу о результатах», — написал глава министерства в своем телеграм-канале, отметив, что подобные случаи недопустимы.
Напомним, что стройматериалы вылетели во время сильного ветра с балкона на седьмом этаже. На место в этот же вечер выезжали сотрудники МЧС, чтобы укрепить оконную конструкцию балкона, которая осталась без основания. Кирпичи упали на пешеходную дорожку, никто не пострадал.