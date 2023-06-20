Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии после падения в бассейн отеля в Сестрорецке

Согласно информации от медицинских работников, трехлетний мальчик, упавший в бассейн отеля, был доставлен в больницу и находится в крайне тяжелом состоянии.