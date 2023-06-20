Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии после падения в бассейн отеля в Сестрорецке

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Сообщается, что ребенка отвезли в детскую больницу № 19.
Источником информации является сообщение, опубликованное изданием «Фонтанка», где также упоминается, что мальчик находился в отеле на Парковой улице в Сестрорецке вместе с родителями, пишет ФедералПресс.
Семья мальчика описывается как полная и благополучная.
Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по этому случаю.