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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии после падения в бассейн отеля в Сестрорецке

20 июня 2023, 10:45
Согласно информации от медицинских работников, трехлетний мальчик, упавший в бассейн отеля, был доставлен в больницу и находится в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что ребенка отвезли в детскую больницу № 19.

Источником информации является сообщение, опубликованное изданием «Фонтанка», где также упоминается, что мальчик находился в отеле на Парковой улице в Сестрорецке вместе с родителями, пишет ФедералПресс.

Семья мальчика описывается как полная и благополучная.

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по этому случаю.

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