Понедельник — день тяжелый. Омичи останутся без холодной воды на целый день

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 26 июня с 10 часов утра и до 10 часов вечера без холодной воды останутся жители Центрального округа. Машина с питьевой водой будет находится на улице 10 лет Октября, 50.
Воду отключат по следующим адресам:
В этот день сотрудники водоканала запланировали ремонт водопровода, который находится по улице 10 лет Октября — Степная.
Напомним, что уже завтра, 21 июня, с 11 часов утра и до 10 часов вечера отключат воду на улицах Герцена, 319, 35-я Северная, 3а, 54, Осоавиахимовская, 294, 294а. За это время сотрудники омского водоканала присоединят водопровод на СНТ «Сибзаводовец».