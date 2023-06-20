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Понедельник — день тяжелый. Омичи останутся без холодной воды на целый день

20 июня 2023, 03:48
Фото: Город55
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Воду отключат в понедельник, 26 июня.

В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 26 июня с 10 часов утра и до 10 часов вечера без холодной воды останутся жители Центрального округа. Машина с питьевой водой будет находится на улице 10 лет Октября, 50.

Воду отключат по следующим адресам:

  • улица 10 лет Октября, 50;
  • улица Куйбышева, 56, 54;
  • улица Лермонтова 62, 60;
  • улица Степная, 73;
  • улица Декабристов, 35а, 45/1.

В этот день сотрудники водоканала запланировали ремонт водопровода, который находится по улице 10 лет Октября — Степная.

Напомним, что уже завтра, 21 июня, с 11 часов утра и до 10 часов вечера отключат воду на улицах Герцена, 319, 35-я Северная, 3а, 54, Осоавиахимовская, 294, 294а. За это время сотрудники омского водоканала присоединят водопровод на СНТ «Сибзаводовец».

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#Ксения Карагодина#Омск#Вода#Холодная вода#Отключение#Отключение воды#Ремонт#Ремонт водопровода#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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