Понедельник — день тяжелый. Омичи останутся без холодной воды на целый день

В пресс-службе омского водоканала сообщили, что 26 июня с 10 часов утра и до 10 часов вечера без холодной воды останутся жители Центрального округа. Машина с питьевой водой будет находится на улице 10 лет Октября, 50.



Воду отключат по следующим адресам: