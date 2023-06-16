В Омской области жителям Чекрушево вернули воду после вмешательства прокуратуры

Напомним, что в многоэтажке на улице 8-я Линия, 94 без предупреждения уменьшили температуру горячей воды (практически холодная). Однако до этого в доме уже отключали горячую воду на 2 недели. Жильцы уже неделю испытывают неудобства, а информацию о возвращении воды им нигде не дают.