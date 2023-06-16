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В Омской области жителям Чекрушево вернули воду после вмешательства прокуратуры

16 июня 2023, 06:18
Фото: Город55
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У жителей села отсутствовал регулярный напор холодной воды.

Прокуратура Омской области сообщает, что на территории села Чекрушево отремонтировали водонапорную башню и вернули жителям воду.

«Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о водоснабжении в селе Чекрушево», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Оказалось, что с марта по апрель в селе отсутствовал регулярный напор холодной воды. Перебои с поставкой водоснабжения были из-за ненадлежащего технического состояния водонапорной башни.

Стоит отметить, что водонапорная башня находится в собственности муниципального района. Поэтому после проверки межрайонный прокурор внес представление в адрес главы администрации Тарского муниципального района.

Напомним, что в многоэтажке на улице 8-я Линия, 94 без предупреждения уменьшили температуру горячей воды (практически холодная). Однако до этого в доме уже отключали горячую воду на 2 недели. Жильцы уже неделю испытывают неудобства, а информацию о возвращении воды им нигде не дают.

Три недели тазиков. Омичам без предупреждения уменьшили температуру горячей воды
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#Ксения Карагодина#Омск#Вода#Холодная вода#Водоснабжение#Холодное водоснабжение#Село#Общество#Город#Происшествия#Прокуратура#Новости#Омская область
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