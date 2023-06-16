В Омской области жителям Чекрушево вернули воду после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Прокуратура Омской области сообщает, что на территории села Чекрушево отремонтировали водонапорную башню и вернули жителям воду.
«Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о водоснабжении в селе Чекрушево», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Оказалось, что с марта по апрель в селе отсутствовал регулярный напор холодной воды. Перебои с поставкой водоснабжения были из-за ненадлежащего технического состояния водонапорной башни.
Стоит отметить, что водонапорная башня находится в собственности муниципального района. Поэтому после проверки межрайонный прокурор внес представление в адрес главы администрации Тарского муниципального района.
Напомним, что в многоэтажке на улице 8-я Линия, 94 без предупреждения уменьшили температуру горячей воды (практически холодная). Однако до этого в доме уже отключали горячую воду на 2 недели. Жильцы уже неделю испытывают неудобства, а информацию о возвращении воды им нигде не дают.