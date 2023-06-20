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Омская семья из 4-х человек отправится в колонию за организацию наркобизнеса

20 июня 2023, 08:29
Фото: 1MI
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Фигурантам присудили от 10,5 до 12 лет колонии.

В Омске вынесен приговор членам одной семьи, признанным виновными в незаконном обороте наркотиков, сообщили 20 июня в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Наркоторговцев задержали в 2021 году у себя в частном доме. Четверо фигурантов продавали синтетические наркотики и гашиш. В доме было изъято полкилограмма наркотических веществ. Незаконный бизнес организовал 46-летний омич. Позже он привлек к делу свою 32-летнюю сожительницу и ее родителей 58 и 63 лет.

Наркотики семья продавала только проверенным клиентам, по рекомендации других постоянных покупателей.

В Ленинском районном суде Омска огласили приговор. Организатору присудили 12 лет колонии строгого режима, трем другим участникам — по 10,5 лет.

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#Евгений Игишев#Полиция#Суд#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики#Наркоторговец#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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