Омская семья из 4-х человек отправится в колонию за организацию наркобизнеса

Наркоторговцев задержали в 2021 году у себя в частном доме. Четверо фигурантов продавали синтетические наркотики и гашиш. В доме было изъято полкилограмма наркотических веществ. Незаконный бизнес организовал 46-летний омич. Позже он привлек к делу свою 32-летнюю сожительницу и ее родителей 58 и 63 лет.