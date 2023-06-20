Омская семья из 4-х человек отправится в колонию за организацию наркобизнеса

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Омске вынесен приговор членам одной семьи, признанным виновными в незаконном обороте наркотиков, сообщили 20 июня в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Наркоторговцев задержали в 2021 году у себя в частном доме. Четверо фигурантов продавали синтетические наркотики и гашиш. В доме было изъято полкилограмма наркотических веществ. Незаконный бизнес организовал 46-летний омич. Позже он привлек к делу свою 32-летнюю сожительницу и ее родителей 58 и 63 лет.
Наркотики семья продавала только проверенным клиентам, по рекомендации других постоянных покупателей.
В Ленинском районном суде Омска огласили приговор. Организатору присудили 12 лет колонии строгого режима, трем другим участникам — по 10,5 лет.