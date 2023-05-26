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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

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Омского подростка подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

26 мая 2023, 04:35
Фото: Город55
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Санкции статьи по этому преступлению предусматривают до 20 лет заключения.

Фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере) стал 17-летний школьник. В региональном Следкоме рассказали подробности этой истории.

По версии следствия, он снимал посуточно квартиры, где фасовал наркотики. Запрещенные вещества подросток брал оптовыми партиями и по мешочкам делал закладки для розничных курьеров. Когда мальчика задержали, у него при себе было четыре пакета с каким-то порошком. Экспертиза показала, что это вещество — синтетический наркотик. Также с собой у задержанного оказались весы и упаковочный материал.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Расследование продолжается, уточняют в СУ СК РФ по Омской области. За попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Однако несовершеннолетним виновным могут дать максимум десять лет заключения.

Ранее Город55 писал о двух уроженцах Новосибирской области, которые приехали в Омск, чтобы распространились здесь наркотики. Один из компании уже успел сделать закладку, но их деятельность быстро пресекли. В данный момент мужчины находятся под стражей.

В Омске оперативники задержали оптовых наркокурьеров из соседней области
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Сбыт наркотиков#Подросток#Наркотики#Синтетические наркотики#Видео
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