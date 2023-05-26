Омского подростка подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

По версии следствия, он снимал посуточно квартиры, где фасовал наркотики. Запрещенные вещества подросток брал оптовыми партиями и по мешочкам делал закладки для розничных курьеров. Когда мальчика задержали, у него при себе было четыре пакета с каким-то порошком. Экспертиза показала, что это вещество — синтетический наркотик. Также с собой у задержанного оказались весы и упаковочный материал.