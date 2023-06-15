В Омске задержали двух закладчиков с 40 граммами тяжелых наркотиков

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
УТ МВД России по СФО сообщает, что в отношении двух молодых людей (20 и 26 лет) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые фасовали на мелкие дозы крупные партии запрещенных веществ для сбыта в Омске.
Оказалось, что задержанные оборудовали тайники-закладки вблизи станции Омск-Пассажирский. На месте задержания сотрудники изъяли и направили на экспертизу свыше 100 свертков с тяжелым наркотиком. Стоит отметить, что изъятое является полусинтетическим тяжелым опиоидным наркотиком общим весом свыше 40 граммов.
В ведомстве уточнили, что задержанные являются гражданами одной из азиатских стран, но проживают в Омске. Сейчас мужчин заключили под стражу. На период расследования они будут находиться в следственном изоляторе. Теперь им грозит срок до 20 лет.