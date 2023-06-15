Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

В Омске задержали двух закладчиков с 40 граммами тяжелых наркотиков

15 июня 2023, 10:08
Фото: Город55
иллюстрация
Ранее молодые люди судимы не были.

УТ МВД России по СФО сообщает, что в отношении двух молодых людей (20 и 26 лет) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые фасовали на мелкие дозы крупные партии запрещенных веществ для сбыта в Омске.

Оказалось, что задержанные оборудовали тайники-закладки вблизи станции Омск-Пассажирский. На месте задержания сотрудники изъяли и направили на экспертизу свыше 100 свертков с тяжелым наркотиком. Стоит отметить, что изъятое является полусинтетическим тяжелым опиоидным наркотиком общим весом свыше 40 граммов.

В ведомстве уточнили, что задержанные являются гражданами одной из азиатских стран, но проживают в Омске. Сейчас мужчин заключили под стражу. На период расследования они будут находиться в следственном изоляторе. Теперь им грозит срок до 20 лет.

Внимание, розыск! Полицейские ищут омича, подозреваемого в распространении наркотиков
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Наркотики#Задержание#Задержан#Полиция#Полицейские#Общество#Город#Происшествия#Подозреваемый#Задержан подозреваемый#Новости#Омская область
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30