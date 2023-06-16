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«Газпром нефть» поддержит развитие Омской области

16 июня 2023, 07:50
Фото: Андрей Шавин
Особое внимание в соглашении уделили вопросам профессионального и массового спорта.

На Петербургском международном экономическом форуме между «Газпром нефтью» и Омской областью было подписано соглашение о реализации гуманитарных и экологических проектов, улучшении инвестиционного климата региона.

Сейчас «Газпром нефть» строит в Омске завод по производству высокотехнологичного сырья для металлургии, реализует нацпроект по созданию первого в России современного производства катализаторов нефтепереработки, а также проекты по развитию зеленой энергетики и внедрению природоохранных технологий на Омском НПЗ.

Фото: Андрей Шавин

Теперь сотрудничество расширят и в социальной сфере. Компания продолжит масштабную программу инвестиций «Родные города», которая направлена на поддержку местных инициатив жителей, создание комфортной городской среды, развитие образовательных программ в колледжах и вузах.

Фото: Андрей Шавин

Стоит отметить, что особое внимание в соглашении уделили вопросам профессионального и массового спорта. Так, продолжится развитие уникальной омской школы единоборств «Шторм» и строительство уличной спортивной инфраструктуры. Ранее при поддержке компании в Омске построили современную ледовую арену.

#Омск#Нефть#Газпром#Газпром нефть#Развитие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Ксения Карагодина
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