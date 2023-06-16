«Газпром нефть» поддержит развитие Омской области

Сейчас «Газпром нефть» строит в Омске завод по производству высокотехнологичного сырья для металлургии, реализует нацпроект по созданию первого в России современного производства катализаторов нефтепереработки, а также проекты по развитию зеленой энергетики и внедрению природоохранных технологий на Омском НПЗ.