«Газпром нефть» поддержит развитие Омской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
На Петербургском международном экономическом форуме между «Газпром нефтью» и Омской областью было подписано соглашение о реализации гуманитарных и экологических проектов, улучшении инвестиционного климата региона.
Сейчас «Газпром нефть» строит в Омске завод по производству высокотехнологичного сырья для металлургии, реализует нацпроект по созданию первого в России современного производства катализаторов нефтепереработки, а также проекты по развитию зеленой энергетики и внедрению природоохранных технологий на Омском НПЗ.
Теперь сотрудничество расширят и в социальной сфере. Компания продолжит масштабную программу инвестиций «Родные города», которая направлена на поддержку местных инициатив жителей, создание комфортной городской среды, развитие образовательных программ в колледжах и вузах.
Стоит отметить, что особое внимание в соглашении уделили вопросам профессионального и массового спорта. Так, продолжится развитие уникальной омской школы единоборств «Шторм» и строительство уличной спортивной инфраструктуры. Ранее при поддержке компании в Омске построили современную ледовую арену.