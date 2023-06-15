Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»

«Омтэк» зарегистрировали более 10 лет назад — 19 февраля 2013 года. Сначала ее владельцем, кстати, был Артем Авдошин. В 2018 году учредителем стала Любовь Толстова, а пару дней назад компания снова «вернулась в семью» Авдошиных. Кстати, Толстова после сделки продолжила занимать должность директора ООО «Омтэк».