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Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»

15 июня 2023, 03:15
Фото: 1MI
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Омский бизнесмен Владислав Авдошин прикупил себе компанию по оптовой торговле

С 2013 по 2018 год учредителем общества с ограниченной ответственностью значился Артем Авдошин.

Представитель одного из омских бизнес-кланов Владислав Авдошин купил себе новую компанию. Городу55 стало известно, что предприниматель 13 июня 2023 года стал учредителем общества с ограниченной ответственностью «Омтэк». Теперь ему принадлежит 100% уставного капитала.

«Омтэк» зарегистрировали более 10 лет назад — 19 февраля 2013 года. Сначала ее владельцем, кстати, был Артем Авдошин. В 2018 году учредителем стала Любовь Толстова, а пару дней назад компания снова «вернулась в семью» Авдошиных. Кстати, Толстова после сделки продолжила занимать должность директора ООО «Омтэк».

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. В прошлом году выручка фирмы «Омтэк» составила 26,5 млн рублей, увеличившись на 132%, чистая прибыль выросла на 1908% до 261 тысячи рублей.

Добавим, что Владислав Авдошин помимо ООО «Омтэк» владеет еще 8 действующими компаниями, среди них «Промтэк», «Геосырье», «Георесурс», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и две фирмы с одинаковым названием «Еврохим», но разным уставным капиталом (в одном — 10 тысяч, во втором — 100 тысяч рублей).

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#Юлия Истомина#Компания#Бизнес#Бизнесмен#Учредитель#Сделка#Владислав Авдошин#Город#Новости#Омск
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