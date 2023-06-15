Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Представитель одного из омских бизнес-кланов Владислав Авдошин купил себе новую компанию. Городу55 стало известно, что предприниматель 13 июня 2023 года стал учредителем общества с ограниченной ответственностью «Омтэк». Теперь ему принадлежит 100% уставного капитала.
«Омтэк» зарегистрировали более 10 лет назад — 19 февраля 2013 года. Сначала ее владельцем, кстати, был Артем Авдошин. В 2018 году учредителем стала Любовь Толстова, а пару дней назад компания снова «вернулась в семью» Авдошиных. Кстати, Толстова после сделки продолжила занимать должность директора ООО «Омтэк».
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. В прошлом году выручка фирмы «Омтэк» составила 26,5 млн рублей, увеличившись на 132%, чистая прибыль выросла на 1908% до 261 тысячи рублей.
Добавим, что Владислав Авдошин помимо ООО «Омтэк» владеет еще 8 действующими компаниями, среди них «Промтэк», «Геосырье», «Георесурс», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и две фирмы с одинаковым названием «Еврохим», но разным уставным капиталом (в одном — 10 тысяч, во втором — 100 тысяч рублей).