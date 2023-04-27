Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги

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Published Сегодня, 08:53
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В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа завершилось рассмотрение кассационной жалобы, поданной ООО «Геоторг», аффилированной с семьей омских бизнесменов Авдошиных.
Дело в том, что еще в августе 2022 года ООО «Геоторг», директором и учредителем которого с апреля 2021-го является Сергей Благинин, подало исковое заявление. В нем компания обвиняла депархитектуры городской администрации и пыталась помешать строительству четырехполосной развязки у улицы Подгорной, настаивая на том, что здесь должно все же остаться две полосы. В качестве третьих лиц по этому делу проходила администрация города Омска, БУ г. Омска «Омскархитектура».
В районе улицы Подгорной «Геоторг» владеет четырьмя земельными участками с кадастровыми номерами 55:36:090104:3528, 55:36:090104:3529, 55:36:090104:126, 55:36:090104:3531.
В декабре прошлого года Арбитражный суд встал на сторону истца и частично удовлетворил его требования. В итоге по решению суда, департаменту архитектуры предстояло за месяц подготовить документацию и внести изменения в проект планировки территории в следующих границах: левый берег Оми — улица Б. Хмельницкого — улица Масленникова — Ленинградская площадь — правый берег реки Иртыша в ЦАО и ОАО.
Затем дело перешло на рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который в феврале 2023 года отменил изначальное решение. Апелляционную жалобу ООО «Геоторг» при этом не удовлетворили.
«Согласно Таблице 11.2 Свода правил улицы и дороги местного значения, с учетом указанных требований, могут включать от 2 до 4 полос движения (суммарно в двух направлениях). Следовательно, требование заявителя об установлении именно 2-х полос дорожного движения по улице Подгорная не обоснованно действующими нормативными правовыми актами в сфере градостроительства», — говорится в решении апелляционного суда.
Кроме того, выяснилось, что генпланом не предусматривается организация на Подгорной двухполосного движения.
Это же решение, кстати, оставили без изменения в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Так что попытка ООО отменить строительство четырехполосной развязки осталась неудачной.
Напомним, что в разные годы соучредителями ООО были Алексей Кухта, Полина Миронова, Алексей Чертищев, Аделина Авдошина, Константин Кухта. На улице Подгорной же «Геоторг» планировал строительство жилого комплекса «Миллениум».