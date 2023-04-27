Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги

Дело в том, что еще в августе 2022 года ООО «Геоторг», директором и учредителем которого с апреля 2021-го является Сергей Благинин, подало исковое заявление. В нем компания обвиняла депархитектуры городской администрации и пыталась помешать строительству четырехполосной развязки у улицы Подгорной, настаивая на том, что здесь должно все же остаться две полосы. В качестве третьих лиц по этому делу проходила администрация города Омска, БУ г. Омска «Омскархитектура».