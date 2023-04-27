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Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги

27 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
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Истец — ООО «Геоторг» — обращался с заявлением в Арбитражный суд Омской области, Восьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа завершилось рассмотрение кассационной жалобы, поданной ООО «Геоторг», аффилированной с семьей омских бизнесменов Авдошиных.

Дело в том, что еще в августе 2022 года ООО «Геоторг», директором и учредителем которого с апреля 2021-го является Сергей Благинин, подало исковое заявление. В нем компания обвиняла депархитектуры городской администрации и пыталась помешать строительству четырехполосной развязки у улицы Подгорной, настаивая на том, что здесь должно все же остаться две полосы. В качестве третьих лиц по этому делу проходила администрация города Омска, БУ г. Омска «Омскархитектура».

В районе улицы Подгорной «Геоторг» владеет четырьмя земельными участками с кадастровыми номерами 55:36:090104:3528, 55:36:090104:3529, 55:36:090104:126, 55:36:090104:3531.

Земельные участки, которыми владеет фирма.Земельные участки, которыми владеет фирма.
Земельные участки, которыми владеет фирма.Земельные участки, которыми владеет фирма.
Земельные участки, которыми владеет фирма.Земельные участки, которыми владеет фирма.
Земельные участки, которыми владеет фирма.Земельные участки, которыми владеет фирма.
Земельные участки, которыми владеет фирма.
Фото: Скриншот с сайта Роскадастра

В декабре прошлого года Арбитражный суд встал на сторону истца и частично удовлетворил его требования. В итоге по решению суда, департаменту архитектуры предстояло за месяц подготовить документацию и внести изменения в проект планировки территории в следующих границах: левый берег Оми — улица Б. Хмельницкого — улица Масленникова — Ленинградская площадь — правый берег реки Иртыша в ЦАО и ОАО.

Затем дело перешло на рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который в феврале 2023 года отменил изначальное решение. Апелляционную жалобу ООО «Геоторг» при этом не удовлетворили.

«Согласно Таблице 11.2 Свода правил улицы и дороги местного значения, с учетом указанных требований, могут включать от 2 до 4 полос движения (суммарно в двух направлениях). Следовательно, требование заявителя об установлении именно 2-х полос дорожного движения по улице Подгорная не обоснованно действующими нормативными правовыми актами в сфере градостроительства», — говорится в решении апелляционного суда.

Кроме того, выяснилось, что генпланом не предусматривается организация на Подгорной двухполосного движения.

Это же решение, кстати, оставили без изменения в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Так что попытка ООО отменить строительство четырехполосной развязки осталась неудачной.

Напомним, что в разные годы соучредителями ООО были Алексей Кухта, Полина Миронова, Алексей Чертищев, Аделина Авдошина, Константин Кухта. На улице Подгорной же «Геоторг» планировал строительство жилого комплекса «Миллениум».

Компания омского бизнесмена Вячеслава Авдошина построит 9-этажный дом в Порт-Артуре
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#Юлия Истомина#Арбитражный суд#Строительство дорог#Вячеслав Авдошин#Департамент архитектуры#Строительство дома#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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