Самому младшему 11 лет. В Омской области пять детей перевернулись на машине в поле

По информации ведомства, 16-летний подросток без водительских прав сел за руль ВАЗ-2106. Компанию ему составили еще четверо детей 11, 13, 15 и 16 лет. Они помчались по полевой дороге, ведущей к селу Победитель рядом с деревней Черниговка, но в какой-то момент юный водитель не справился с управлением. Машина перевернулась, и ребятам понадобилась помощь медиков.