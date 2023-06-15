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Самому младшему 11 лет. В Омской области пять детей перевернулись на машине в поле

15 июня 2023, 05:49
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области пять детей перевернулись на машине в поле

Двое подростков были госпитализированы.

Вчера вечером, 14 июня, в Кормиловском районе произошла авария с участием компании несовершеннолетних. Сообщение об этом полицейские получили где-то в 18:30. Подробностями истории поделились в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 16-летний подросток без водительских прав сел за руль ВАЗ-2106. Компанию ему составили еще четверо детей 11, 13, 15 и 16 лет. Они помчались по полевой дороге, ведущей к селу Победитель рядом с деревней Черниговка, но в какой-то момент юный водитель не справился с управлением. Машина перевернулась, и ребятам понадобилась помощь медиков.

Были серьезно травмированы 16-летний мальчик, севший за руль, и его 15-летний приятель. Их госпитализировали, а остальных после осмотра отпустили.

По факту случившегося полицейские организовали проверку и возбудили делопроизводство по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Ранее Город55 писал о другой аварии, участником которой стал несовершеннолетний. 15-летний школьник сел за руль иномарки в городке Нефтяников.

В омских нефтяниках столкнулись две легковушки — за рулем одной из них был подросток
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#Алина Ясинская#Полиция#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Происшествия#Дети#Новости#Омская область
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