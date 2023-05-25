В омских нефтяниках столкнулись две легковушки — за рулем одной из них был подросток

Выяснилось, что 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигаясь по ул. Магистральная со стороны ул. Химиков, при повороте налево на ул. Нефтезаводская не предоставил преимущество в движении и врезался в «Volkswagen», который ехал по «встречке».