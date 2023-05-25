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В омских нефтяниках столкнулись две легковушки — за рулем одной из них был подросток

25 мая 2023, 13:30
Фото: Госавтоинспекция
В результате аварии медпомощью понадобилась водителю «ВАЗа».

В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили, что сегодня в 4 часа дня произошло ДТП на улице Магистральной. В результате аварии медпомощью понадобилась водителю «ВАЗа».

Выяснилось, что 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигаясь по ул. Магистральная со стороны ул. Химиков, при повороте налево на ул. Нефтезаводская не предоставил преимущество в движении и врезался в «Volkswagen», который ехал по «встречке».

Отметим, что за рулем иномарки был 15-летний школьник. По данному факту проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекции
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#Ксения Карагодина#ДТП#ДТП с погибшим#Водительские права#Подросток#Несовершеннолетний#Несовершеннолетний водитель#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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