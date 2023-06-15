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РЭО планирует финансировать проект строительства КПО в Калужской области

15 июня 2023, 14:54
Фото: piqsels.com
В Калужской области разрабатывается проект строительства комплекса для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) с годовой мощностью 150 тысяч тонн.

Детали проекта генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где также было подписано соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры по обращению с ТКО.

Согласно планам, комплексный объект рассчитан на обработку 150 тысяч тонн ТКО ежегодно и утилизацию 45 тысяч тонн. Проект оценивается в 3 миллиарда рублей. Соглашение о взаимодействии между Российским экологическим оператором и Калужской областью, подписанное на ПМЭФ, предусматривает сотрудничество в области обращения с ТКО и рассмотрение возможности финансирования проекта со стороны РЭО. Проект будет реализован на основе концессии, соглашение о которой было подписано в мае 2023 года.

В настоящий момент инвестор вместе с регионом занимается подготовкой задания на проектирование, которое затем будет представлено на согласование в РЭО. Земельный участок уже определен, ведется подготовка к заключению договора аренды.

Создание такого объекта позволит региону достичь поставленных нацпроектом «Экология» целей по сокращению объемов захоронения отходов и обеспечить 100% обработку ТКО.

Основной задачей Российского экологического оператора является создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.

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