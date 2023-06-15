РЭО планирует финансировать проект строительства КПО в Калужской области

Согласно планам, комплексный объект рассчитан на обработку 150 тысяч тонн ТКО ежегодно и утилизацию 45 тысяч тонн. Проект оценивается в 3 миллиарда рублей. Соглашение о взаимодействии между Российским экологическим оператором и Калужской областью, подписанное на ПМЭФ, предусматривает сотрудничество в области обращения с ТКО и рассмотрение возможности финансирования проекта со стороны РЭО. Проект будет реализован на основе концессии, соглашение о которой было подписано в мае 2023 года.