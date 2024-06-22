Задачка для врачей. Внезапная динамика по COVID-19 произошла в Омской области

Показатель заболеваемости составил 5,35 на 100 тыс человек в России. В общей сложности за последние семь дней COVID-19 диагностировал у 8 168 человек. При этом 1 161 заразившемуся понадобилась госпитализация. Пошли на поправку 10 750 пациентов, однако показатель по выздоровлению уменьшился на 16,9%. Вместе с тем от коронавируса умер 31 человек.