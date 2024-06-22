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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

иллюстрация

Задачка для врачей. Внезапная динамика по COVID-19 произошла в Омской области

22 июня 2024, 05:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Внезапная динамика по заболеваемости COVID-19 произошла в Омской области

Эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизуется с начала лета.

Стала известна актуальная статистика по заболеваемости коронавирусом в России. Так, с 10 по 16 июня уровень заражения снизился на 31,8%. Специалисты отмечают, что это меньше, чем неделей ранее.

Показатель заболеваемости составил 5,35 на 100 тыс человек в России. В общей сложности за последние семь дней COVID-19 диагностировал у 8 168 человек. При этом 1 161 заразившемуся понадобилась госпитализация. Пошли на поправку 10 750 пациентов, однако показатель по выздоровлению уменьшился на 16,9%. Вместе с тем от коронавируса умер 31 человек.

Медики Омской области обнаружили вирус у 128 местных жителей. Госпитализировали с осложнениями 20 пациентов. Выздоровели за прошедшую неделю 122 человека, свидетельствуют данные портала объясняем.рф.

Эпидобстановка в регионе стала улучшаться. Если сравнивать последние две недели (3-9 и 10–16 июня), то показатели заболеваемости снизились значительно. Так, в первую неделю лета COVID-19 заразились 195 человек, госпитализация понадобилась 24 пациентам, а 174 заболевших пошли на поправку.

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#Алина Ясинская#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Новости
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