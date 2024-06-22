Суд все решил. Призванный омич во время мобилизации уехал отдыхать домой

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Омском гарнизонном военном суде рассмотрели дело военнослужащего из Омской области. В пресс-службе рассказали подробности.
Мужчину отправили на военную службу в рамках мобилизации. Он служил на контрактной основе. В какой-то момент он оставил свои обязанности и уехал на родную землю. Он отдыхал, распоряжаясь временем так, как заблагорассудится.
Длилось это недолго, спустя несколько дней он сам явился в военную комендатуру. По итогу в отношении омича завели дело. Известно, что мужчина имел проблемы с законом ранее, но раскаялся за совершенное преступление (первое). Это послужило для него отягчающим обстоятельством.
Кроме того, суд учел, что у омича на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Рассмотрев все детали, судья назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Он будет находиться там на протяжении 14 месяцев.