Суд все решил. Призванный омич во время мобилизации уехал отдыхать домой

Длилось это недолго, спустя несколько дней он сам явился в военную комендатуру. По итогу в отношении омича завели дело. Известно, что мужчина имел проблемы с законом ранее, но раскаялся за совершенное преступление (первое). Это послужило для него отягчающим обстоятельством.