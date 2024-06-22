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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

иллюстрация

Суд все решил. Призванный омич во время мобилизации уехал отдыхать домой

22 июня 2024, 08:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Призванный омич во время мобилизации уехал отдыхать домой

Оказалось, что у мужчины в Омской области остался несовершеннолетний ребенок.

В Омском гарнизонном военном суде рассмотрели дело военнослужащего из Омской области. В пресс-службе рассказали подробности.

Мужчину отправили на военную службу в рамках мобилизации. Он служил на контрактной основе. В какой-то момент он оставил свои обязанности и уехал на родную землю. Он отдыхал, распоряжаясь временем так, как заблагорассудится.

Длилось это недолго, спустя несколько дней он сам явился в военную комендатуру. По итогу в отношении омича завели дело. Известно, что мужчина имел проблемы с законом ранее, но раскаялся за совершенное преступление (первое). Это послужило для него отягчающим обстоятельством.

Кроме того, суд учел, что у омича на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Рассмотрев все детали, судья назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Он будет находиться там на протяжении 14 месяцев.

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