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Сопровождение омской делегации на ПМЭФ-2023 обойдется в 4 млн рублей

9 июня 2023, 04:50
Фото: Forumspb.com
Форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня.
Омскую делегацию на экономическом форуме возглавит врио губернатора Виталий Хоценко.

«Агентство развития и инвестиций Омской области», которым руководит Евгений Ковтун, ищет компанию для сопровождения омичей в мероприятиях официальной программы на Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Исполнителю готовы заплатить 4 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета.

Подрядчику предстоит обеспечить представителей омской делегации необходимым инвентарем, в частности программой мероприятий, информационными материалами. В списке обязанностей также:

  • Поиск мест для проведения переговоров,
  • Сопровождение членов делегации на протяжении всех мероприятий форума, в том числе внештатных,
  • Решение всех вопросов, которые будут появляться у омичей,
  • Помощь во взаимодействии с потенциальными партнерами и клиентами.

По условиям контракта, исполнитель обещает не разглашать информацию, которую омичи посчитают конфиденциальной.

Напомним, что ПМЭФ-2023 пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Омскую делегацию возглавит врио губернатора Виталий Хоценко. Городу55 стало известно, что компанию ему на форуме точно составят первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр экономики Омской области Анна Негодуйко и заместитель председателя правительства, председатель правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

По словам пресс-секретаря врио губернатора Мины Ахвердиевой, в этом году планируется представление единого стенда регионов Сибири, объединенного межрегиональной ассоциацией «Сибирское Соглашение».

«Деловая программа делегации в работе. Определяются площадки для участия. Также команда сейчас работает над соглашениями, которые планируются подписать с инвесторами и другими регионами», — добавила Ахвердиева.
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#Юлия Истомина#ПМЭФ#Делегация#Виталий Хоценко#Правительство Омской области#Экономика#Политика#Сотрудничество#Новости#Омская область
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