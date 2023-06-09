Сопровождение омской делегации на ПМЭФ-2023 обойдется в 4 млн рублей

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
«Агентство развития и инвестиций Омской области», которым руководит Евгений Ковтун, ищет компанию для сопровождения омичей в мероприятиях официальной программы на Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Исполнителю готовы заплатить 4 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета.
Подрядчику предстоит обеспечить представителей омской делегации необходимым инвентарем, в частности программой мероприятий, информационными материалами. В списке обязанностей также:
По условиям контракта, исполнитель обещает не разглашать информацию, которую омичи посчитают конфиденциальной.
Напомним, что ПМЭФ-2023 пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Омскую делегацию возглавит врио губернатора Виталий Хоценко. Городу55 стало известно, что компанию ему на форуме точно составят первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр экономики Омской области Анна Негодуйко и заместитель председателя правительства, председатель правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.
По словам пресс-секретаря врио губернатора Мины Ахвердиевой, в этом году планируется представление единого стенда регионов Сибири, объединенного межрегиональной ассоциацией «Сибирское Соглашение».
«Деловая программа делегации в работе. Определяются площадки для участия. Также команда сейчас работает над соглашениями, которые планируются подписать с инвесторами и другими регионами», — добавила Ахвердиева.