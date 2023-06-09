Сопровождение омской делегации на ПМЭФ-2023 обойдется в 4 млн рублей

Напомним, что ПМЭФ-2023 пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Омскую делегацию возглавит врио губернатора Виталий Хоценко. Городу55 стало известно, что компанию ему на форуме точно составят первый зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр экономики Омской области Анна Негодуйко и заместитель председателя правительства, председатель правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.