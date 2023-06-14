Концерт на День молодежи, штормовое предупреждение и выходки вандалов. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Новость №1. На День молодежи в Омске выступят Клава Кока и группа Cream Soda
В День молодежи, 24 июня, на Соборной площади организуют праздничные гуляния. В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что в этом году для омичей выступят омские и иногородние исполнители, а хедлайнерами концерта станут Клава Кока и группа Cream Soda. Выступление звездных гостей начнется в 20:30. А днем омичи могут посетить интерактивные площадки. Ведущим праздника будет актер театра и телеведущий, солист группы «Makarov Band» и «КамызякиБэнд» Вячеслав Макаров. Отметим, что вход на мероприятие будет свободным.
Новость №2. В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозой
На территории Омской области наблюдалось вторжение холодного воздуха и рост атмосферного давления. Оказалось, что прошедшая ночь 14 июня стала самой холодной. Минимальная температура составила +1…+6 градусов, а местами до -1. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. А уже завтра, 15 июня, в регионе пройдут дожди с грозой (по северной половине). Кроме того, до 17 июня в северных районах будет прохладнее. Однако 27-градусная жара сохранится в южных районах. В воскресенье, 18 июня, уже похолодает повсеместно. Температура ночью до +9 градусов (по северной половине до 0°), днем до +20 градусов. Тажке до 16 июня в регионе действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности (5 класс горимости).
Новость №3. В Омске вандалы сломали новые лавочки на улице Моторной
В паблике «Инцидент Омск» опубликовали очередные сломанные лавочки. На этот раз вандалы расправились с лавочками на улице Моторной. Кроме того. пострадала и рядом стоящая урна. Под постом омичи предположили, что лавки могли сломаться, когда на них села компания из нескольких человек. После чего начался небольшой спор, ведь это уже не первый случай вандализма. В администрации Омска рассказали, что об инциденте уже доложили правоохранительным органам. Найти дебоширов можно по камере видеонаблюдения, которая как раз установлена в стоматологии напротив этой улицы.