Концерт на День молодежи, штормовое предупреждение и выходки вандалов. Омск сегодня

В паблике «Инцидент Омск» опубликовали очередные сломанные лавочки. На этот раз вандалы расправились с лавочками на улице Моторной. Кроме того. пострадала и рядом стоящая урна. Под постом омичи предположили, что лавки могли сломаться, когда на них села компания из нескольких человек. После чего начался небольшой спор, ведь это уже не первый случай вандализма. В администрации Омска рассказали, что об инциденте уже доложили правоохранительным органам. Найти дебоширов можно по камере видеонаблюдения, которая как раз установлена в стоматологии напротив этой улицы.