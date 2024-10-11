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День молодежи

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2024
Нельзя купить в розницу. В Омске хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи
11 октября, 08:10
Масштабное торжество, грубый чиновник и необычные гости. Омск в воскресенье
30 июня, 14:00
Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора
30 июня, 13:10
На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку
30 июня, 06:30
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
30 июня, 05:34
Зажгут. В День молодежи для омичей бесплатно выступит известный рэп-исполнитель
28 июня, 09:21
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
28 июня, 03:31
Внимательнее! Из-за Дня молодежи три автобуса в Омске будут ездить иначе
Схемы движения транспорта изменят на пять дней.
24 июня, 13:22
Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда
Масштабный праздник состоится уже на следующей неделе, но для его подготовки необходимо закрывать движение на дорогах раньше.
20 июня, 07:46
Перед Днем молодежи на омском Зеленом острове выступят Егор Шип и SLAME
19 июня, 09:59
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
14 июня, 08:31
2023
Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»
Глава региона призвал поддерживать проект участием в открытом голосовании.
30 ноября 2023, 09:00
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного
24 июня 2023, 08:28
Прихватите зонты. В Омске на День молодежи пройдет дождь, а воздух прогреется до +19
В субботу и воскресенье возможны заморозки на почве до -5°.
23 июня 2023, 08:42
В Омске из-за перекрытий ко Дню молодежи автобусы будут работать по измененным схемам
Изменения коснутся пяти маршрутов.
22 июня 2023, 13:45
В Омске для празднования Дня молодежи на три дня перекроют улицы в центре
21 июня 2023, 13:30
Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня
20 июня 2023, 14:48
Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи
Праздничные площадки начнут свою работу с 16 часов.
20 июня 2023, 09:16
Увеличение МРОТ, кудрявые пеликаны и новый формат выпускных. Пятничный Омск
16 июня 2023, 14:38

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