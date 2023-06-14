Тест вандалов не пройден. Омичи сломали новые лавочки на улице Моторной

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Гуляющие по улице Моторной омичи обнаружили на пути сломанные лавочки. Рядом с ними на пешеходной дорожке стояла урна, которую, по всей видимости, вандалы также не оставили без внимания. Жалоба на дебоширов появилась в паблике «Инцидент Омск».
«Теперь лавочки после наших отдыхающих отдыхают!», — отметил автор поста и прикрепил соответствующие фотографии.
В комментариях один из пользователей предположил, что лавки могли сломаться, когда на них села компания из нескольких человек. Он усомнился в качестве самих конструкций. После этого начался небольшой спор, ведь вандалы уже не один раз покушались на объекты благоустройства.
«Лавочки надо делать бетонными. Чтоб наши неандертальцы не смогли их сломать», — предложил уже другой комментатор.
В администрации города сообщили, что об этой ситуации уже доложили правоохранительным органам. Одна из омичек рассказала, что как раз напротив этой улицы находится стоматология, камеры видеонаблюдения которой, если они есть, могли запечатлеть дебоширов.
«Благоустройство улицы Моторной находится на стадии завершения, объект находится под контролем подрядной организации», — добавили в мэрии, не уточняя, каким образом подрядчик следит за территорией.
Ранее мэр Сергей Шелест сообщал, что на городские улицы будут выходить дружинники из-за участившихся случаев вандализма. Однако пока что патрулирование организовано в центральной части Омска — на улицах Ленина, Бударина, Щербанева и других.