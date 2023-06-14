В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что на территории Омской области наблюдалось вторжение холодного воздуха и рост атмосферного давления. Кроме того, прошедшая ночь 14 июня оказалась самой холодной. Минимальная температура составила +1…+6 градусов, местами до -1, а днем воздух прогрелся до +22 градусов.
Однако уже с завтрашнего дня ситуация изменится. В четверг прогнозируются дожди с грозой (в основном по северной половине области, к концу недели по югу). И до 17 июня в северных районах будет прохладнее. Отметим, что в южных районах сохранится повышенная температура до 27 градусов тепла.
В воскресенье, 18 июня, уже похолодает повсеместно. Ночью температура составит до +4…+9 градусов, по северной половине до 0°, днем до +20 градусов.
Тажке до 16 июня в регионе действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности (5 класс горимости).