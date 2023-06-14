В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой

Однако уже с завтрашнего дня ситуация изменится. В четверг прогнозируются дожди с грозой (в основном по северной половине области, к концу недели по югу). И до 17 июня в северных районах будет прохладнее. Отметим, что в южных районах сохранится повышенная температура до 27 градусов тепла.