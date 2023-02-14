Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок

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Сегодня Первомайский районный суд города Омска отправил в колонию строгого режима бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиту Гриншпуна. Судья признал его виновным в получении взяток и растрате в особо крупных размерах.
За свои деяния, по информации прокуратуры Омской области, Гриншпун получил 5.5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 8.5 млн рублей, с запретом после освобождения занимать руководящие должности в течение 3 лет, а также с конфискацией суммы взятки — 4.2 млн рублей и возмещением еще 1.5 млн рублей «Пятому театру». Город55 вспомнил, в чем обвиняли бывшего худрука, и оценил, так ли суров приговор.
По данным СКР по Омской области, с ноября 2016 года по 19 марта 2020 года Никита Гриншпун, будучи худруком театра насобирал взяток почти на 4.3 млн рублей. Столь щедрое «вознаграждение» заплатил худруку один из омских предпринимателей, который был трудоустроен в «Пятый театр» режиссером-постановщиком.
На деле же, как выяснили силовики, все спектакли ставил сам Гриншпун, а предприниматель платил деньги за продление трудовых договоров и за возможность уходить от дисциплинарной ответственности.
Еще одним прегрешением Никиты Гриншпуна стал эпизод с особо крупной растратой бюджетных средств. Как установило следствие, с марта 2016 по октябрь 2018 года худрук заключал договора с предпринимателями, например, на постановку света для спектаклей, за что перечислил им более 2 млн рублей. Часть из этих средств — порядка 1.5 млн рублей — потом осела в «кармане» у Гриншпуна.
В ходе следствия сам экс-худрук вину в инкриминируемых деяниях не признал, все обвинения в свой адрес он отрицал и на суде. Однако судья все же решил, что в этом уголовном деле вполне уместно воспользоваться статьей 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» и значительно «скостил» Гриншпуну срок.
Согласно УК РФ, только за взятку в особо крупном размере подсудимому грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, а за растрату — до 10 лет колонии. Даже при самом «гуманном» подходе путем частичного сложения наказаний безо всяких смягчений могло «набежать» более 8 лет, но суд решил иначе. По какой причине суд решил воспользоваться статьей 64 УК РФ, пока неизвестно.
Добавим, что под стражу Никиту Гриншпуна взяли прямо в зале суда. Для возмещения ущерба и штрафов, коих по решению суда накопилось порядка 10 млн рублей, на имущество осужденного еще во время следствия был наложен арест на сумму свыше 10 млн рулей. Этого Гришпуну хватит с лихвой, чтобы рассчитаться с государством.
Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован любой из сторон.