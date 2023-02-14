Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок

За свои деяния, по информации прокуратуры Омской области, Гриншпун получил 5.5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 8.5 млн рублей, с запретом после освобождения занимать руководящие должности в течение 3 лет, а также с конфискацией суммы взятки — 4.2 млн рублей и возмещением еще 1.5 млн рублей «Пятому театру». Город55 вспомнил, в чем обвиняли бывшего худрука, и оценил, так ли суров приговор.