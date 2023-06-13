Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Изображение материала

Урожай на уголовку. Омские сельчане выращивали коноплю на закрытом молзаводе

13 июня 2023, 05:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области молодые сельчане выращивали коноплю на закрытом молзаводе

Компания планировала использовать выращенное для себя.

В Омской области рассматривается уголовное дело двух жителей Любинского района. Их обвиняют в выращивании конопли и хранении наркотика в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ и чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ). Сотрудники районной прокуратуры поддерживают гособвинение.

По версии следствия, молодые люди задумались о создании запрещенного «огорода» прошлой осенью. Они купили в интернете семена конопли и оборудование, которое поддерживает необходимые температуру, влажность и световой баланс для растений. Были приобретены и удобрения, рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Компания выбрала для своих целей площадку в одном из зданий бывшего молочного завода в селе Замелетеновка (Любинский район). Они охраняли этот объект, так что место оказалось достаточно удобным. Молодые люди рассадили семена в 34 горшка и стали ждать. После сельчане собрали «урожай» и изготовили каннабис (марихуану).

Зимой этого года полицейские обнаружили и изъяли в помещении больше 230 г наркотического вещества. При личном досмотре у них нашли больше 150 г домашней марихуаны.

Один из фигурантов полностью признал вину, а его компаньон заявил, что не следил за этими посадками. Любинский райсуд продолжает выяснять детали и обстоятельства этого дела. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал о задержании другой компании, которая занималась наркобизнесом. На даче трое мужчин также выращивали коноплю, но уже не для личного пользования, а для продажи. За это преступление положено до 20 лет заключения.

Спецназ задержал троих омичей за выращивание и сбыт наркотиков
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Наркотики#Наркомания#Выращивание конопли#Уголовное дело#Суд#Лишение свободы#Прокуратура Омской области
Подпишитесь
Важно. Эпидситуация ухудшается. В Омской области выявлено 16 случаев заболевания корью
Сегодня, 03:40
Депимущества пытается продать казарму у Омской крепости иногородним инвесторам
Сегодня, 06:02
На питание и поездки омичей на форуме в Петербурге выделили около 1,2 млн рублей
Сегодня, 03:31
Кассиры и консультанты. Названы самые востребованные специалисты в Омской области
Сегодня, 04:12
Чистым воздухом не пахнет. В Омске после Дня России объявили режим НМУ
Сегодня, 02:40
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16