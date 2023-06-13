Урожай на уголовку. Омские сельчане выращивали коноплю на закрытом молзаводе

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Омской области рассматривается уголовное дело двух жителей Любинского района. Их обвиняют в выращивании конопли и хранении наркотика в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ и чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ). Сотрудники районной прокуратуры поддерживают гособвинение.
По версии следствия, молодые люди задумались о создании запрещенного «огорода» прошлой осенью. Они купили в интернете семена конопли и оборудование, которое поддерживает необходимые температуру, влажность и световой баланс для растений. Были приобретены и удобрения, рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Компания выбрала для своих целей площадку в одном из зданий бывшего молочного завода в селе Замелетеновка (Любинский район). Они охраняли этот объект, так что место оказалось достаточно удобным. Молодые люди рассадили семена в 34 горшка и стали ждать. После сельчане собрали «урожай» и изготовили каннабис (марихуану).
Зимой этого года полицейские обнаружили и изъяли в помещении больше 230 г наркотического вещества. При личном досмотре у них нашли больше 150 г домашней марихуаны.
Один из фигурантов полностью признал вину, а его компаньон заявил, что не следил за этими посадками. Любинский райсуд продолжает выяснять детали и обстоятельства этого дела. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Город55 писал о задержании другой компании, которая занималась наркобизнесом. На даче трое мужчин также выращивали коноплю, но уже не для личного пользования, а для продажи. За это преступление положено до 20 лет заключения.