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Сбер рассказал историю клиентов в День России

12 июня 2023, 09:55
Фото: 1MI
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В День России Сбер выпустил ролик-манифест. Он рассказывает о жизненных историях, которые случаются с людьми каждый день и из которых складывается жизнь большой страны.

Разные люди, разные ситуации — бытовые, веселые, грустные, эмоциональные, вдохновляющие, вызывающие гордость и те, в которых людям нужны поддержка и опора. Во всех этих ситуациях людям помогают сервисы Сбера.

Ролик начинается с переписки влюбленных. Она — в Калининграде, он — во Владивостоке. «Вот бы сейчас ты в дверь позвонил», — пишет девушка и парень, засекая время на часах, собирается в аэропорт. Он садится в самолет и пролетает всю страну, становясь свидетелем жизни людей в разных городах и заповедных уголках: яхтсменов-предпринимателей на о. Шкота, купальщиков в Бурятии, владелицы пса в Омске, юных мотоциклистов в Челябинске, ученых в Волгограде, новобрачных в Дагестане, отдыхающих в ночном клубе в Москве. И наконец, спустя 14 часов Калининград…

«Мы разные, поэтому хорошо, что есть тот, кто понимает каждого. Сбер — свой для каждого, свой для 106 миллионов», — заключается в ролике.

Посмотреть ролик можно по ссылке.

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