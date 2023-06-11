Шелест привлек банкира для достройки проблемного дома в Омске

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Новости строительства дома на 6-й Станционной. На площадке в рамках традиционного объезда побывал мэр Сергей Шелест, говорит, объект непростой, подрядчику приходится решать инженерные, технические, кадровые и организационные вопросы.
На стройбазу пригласили регионального управляющего «Альфа-Банка» в Омске Павла Гимбатова. «Обсудили ряд вопросов, решение которых должно помочь достичь требуемого результата», — пояснил градоначальник в своем телеграм-канале.
Персональную ответственность за проект несет руководитель компании ДСК-3 Александр Макаров. О возможных последствиях задержки его предупреждал прокурор Омска Павел Попов.
Напомним, дом на 6-й Станционной возводится для переселенцев из аварийного жилья. На площадке не хватает кадров, поэтому сдача в срок под вопросом.