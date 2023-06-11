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Шелест привлек банкира для достройки проблемного дома в Омске

11 июня 2023, 08:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Здание возводят для переселенцев из аварийного жилья.

Новости строительства дома на 6-й Станционной. На площадке в рамках традиционного объезда побывал мэр Сергей Шелест, говорит, объект непростой, подрядчику приходится решать инженерные, технические, кадровые и организационные вопросы.

На стройбазу пригласили регионального управляющего «Альфа-Банка» в Омске Павла Гимбатова. «Обсудили ряд вопросов, решение которых должно помочь достичь требуемого результата», — пояснил градоначальник в своем телеграм-канале.

Персональную ответственность за проект несет руководитель компании ДСК-3 Александр Макаров. О возможных последствиях задержки его предупреждал прокурор Омска Павел Попов.

Напомним, дом на 6-й Станционной возводится для переселенцев из аварийного жилья. На площадке не хватает кадров, поэтому сдача в срок под вопросом.

«Не хватает рабочих рук». В Омске не успевают построить дом на 6-й Станционной
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#Строительство#Многоквартирный дом#Дом#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Павел Попов
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