«Не хватает рабочих рук». В Омске не успевают построить дом на 6-й Станционной

Напомним, здание на 6-й Станционной предназначено для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По проекту, дом должен состоять из 218 квартир, общая площадь — 9,5 тысяч квадратных метров.