«Не хватает рабочих рук». В Омске не успевают построить дом на 6-й Станционной

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Возведение дома на улице 6-я Станционная идет с отставанием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест. «Не хватает рабочих рук», — констатировал градоначальник.
Подрядчик не может решить проблему. С 10 мая на объект зайдет бригада монолитчиков, чтобы стройка велась круглые сутки. Собрать рабочих поручено заместителю мэра, директору депстроя Михаилу Веселеву.
Спикер горсовета Владимир Корбут планирует заезжать на площадку каждое утро, чтобы оценивать итоги суток.
Напомним, здание на 6-й Станционной предназначено для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По проекту, дом должен состоять из 218 квартир, общая площадь — 9,5 тысяч квадратных метров.