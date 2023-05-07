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«Не хватает рабочих рук». В Омске не успевают построить дом на 6-й Станционной

7 мая 2023, 03:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Дом для омичей из аварийного жилья строят с отставанием

После майских выходных работы на объекте хотят вести круглосуточно.

Возведение дома на улице 6-я Станционная идет с отставанием. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест. «Не хватает рабочих рук», — констатировал градоначальник.

Подрядчик не может решить проблему. С 10 мая на объект зайдет бригада монолитчиков, чтобы стройка велась круглые сутки. Собрать рабочих поручено заместителю мэра, директору депстроя Михаилу Веселеву.

Спикер горсовета Владимир Корбут планирует заезжать на площадку каждое утро, чтобы оценивать итоги суток.

Напомним, здание на 6-й Станционной предназначено для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По проекту, дом должен состоять из 218 квартир, общая площадь — 9,5 тысяч квадратных метров.

#Строительство#Переселение#Переселение из аварийного жилья#Аварийное жилье#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Владимир Корбут#Михаил Веселев
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