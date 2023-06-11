Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с рейсовым автобусом

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Прокуратура взяла на контроль ход проверки после аварии с рейсовым автобусом. Напомним, ДТП произошло днем 11 июня на автодороге «Тюмень — Омск». Ранее мы рассказывали об инциденте:
В надзорном органе, несмотря на данные полиции, утверждают: количество пострадавших и степень причиненного вреда устанавливаются.
Сейчас проверку проводят правоохранители. Ее результаты и законность процессуальных решений — на контроле прокуратуры. Ранее мы сообщали о смертельном ДТП: