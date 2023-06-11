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Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с рейсовым автобусом

11 июня 2023, 14:08
Фото: 1MI
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Количество пострадавших и степень причиненного вреда устанавливаются.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки после аварии с рейсовым автобусом. Напомним, ДТП произошло днем 11 июня на автодороге «Тюмень — Омск». Ранее мы рассказывали об инциденте:

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В надзорном органе, несмотря на данные полиции, утверждают: количество пострадавших и степень причиненного вреда устанавливаются.

Сейчас проверку проводят правоохранители. Ее результаты и законность процессуальных решений — на контроле прокуратуры. Ранее мы сообщали о смертельном ДТП:

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#Прокуратура#Полиция#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом#Проверка#Происшествия#Новости#Омская область
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