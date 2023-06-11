В Омской области три человека пострадали при столкновении «Ларгуса» с автобусом

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Авария с пострадавшими произошла в Омском районе. Детали озвучили в полиции.
11 июня в районе 15:00 по дороге Тюмень-Омск ехал 34-летний водитель «Lada Largus». На 602 километре он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ. Общественный транспорт двигался по маршруту «Тюкалинск — Омск».
В результате ДТП к медикам обратился водитель «легковушки», а также два пассажира автобуса — 69-летняя женщина и 14-летняя девушка.
По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Напомним, ранее мы сообщали о смертельной аварии: