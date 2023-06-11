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В Омской области три человека пострадали при столкновении «Ларгуса» с автобусом

11 июня 2023, 12:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Пострадавшие обратились к медикам.

Авария с пострадавшими произошла в Омском районе. Детали озвучили в полиции.

11 июня в районе 15:00 по дороге Тюмень-Омск ехал 34-летний водитель «Lada Largus». На 602 километре он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ. Общественный транспорт двигался по маршруту «Тюкалинск — Омск».

В результате ДТП к медикам обратился водитель «легковушки», а также два пассажира автобуса — 69-летняя женщина и 14-летняя девушка.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Напомним, ранее мы сообщали о смертельной аварии:

Молодой водитель погиб после аварии в Омской области
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#ДТП#Полиция#ГИБДД#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом#ДТП с детьми#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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