В Омской области три человека пострадали при столкновении «Ларгуса» с автобусом

11 июня в районе 15:00 по дороге Тюмень-Омск ехал 34-летний водитель «Lada Largus». На 602 километре он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом ПАЗ. Общественный транспорт двигался по маршруту «Тюкалинск — Омск».