В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области

В учебном заведении сообщили, что Максим Вострухин окончил школу в 2004 году, после учился в строительном колледже и работал крановщиком. Омича мобилизовали осенью прошлого года. В апреле Максим Вострухин погиб, выполняя свой воинский долг. У него остались жена и двое сыновей.