В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В апреле 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб 36-летний омич Максим Вострухин. Об этом на минувшей неделе сообщили в Любинской школе №1, в которой учился военнослужащий.
В учебном заведении сообщили, что Максим Вострухин окончил школу в 2004 году, после учился в строительном колледже и работал крановщиком. Омича мобилизовали осенью прошлого года. В апреле Максим Вострухин погиб, выполняя свой воинский долг. У него остались жена и двое сыновей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Вострухина.