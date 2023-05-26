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В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области

26 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
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У мужчины остались жена и двое сыновей.

В апреле 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб 36-летний омич Максим Вострухин. Об этом на минувшей неделе сообщили в Любинской школе №1, в которой учился военнослужащий.

В учебном заведении сообщили, что Максим Вострухин окончил школу в 2004 году, после учился в строительном колледже и работал крановщиком. Омича мобилизовали осенью прошлого года. В апреле Максим Вострухин погиб, выполняя свой воинский долг. У него остались жена и двое сыновей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Максима Вострухина.

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#Евгений Игишев#Сво#Погиб#Военнослужащий#Спецоперация#Общество#Смерть#Омск#Омская область#Любинский район
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