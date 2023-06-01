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Published Сегодня, 02:56

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«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области

1 июня 2023, 02:56
Фото: Город55
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В зоне СВО погиб житель Омской области

Названа дата, когда односельчане смогут попрощаться с земляком.

В паблике «Подслушано в Черлаке» накануне вечером, 31 мая, появилась информация о гибели участника специальной военной операции Владимира Дерманты. Уроженец Черлакского района погиб при исполнении воинского долга. Ему было 36 лет.

«Очень хороший был человек», — написали несколько односельчан в комментариях.

В посте указано, что прощание пройдет завтра, 2 июня, с 10:30 до 13:00 в районном Доме культуры. Траурный митинг запланирован на 13 часов.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Происшествия#Участник СВО#Сво#Боец СВО#Траур#Прощание#Спецоперация
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