«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
В паблике «Подслушано в Черлаке» накануне вечером, 31 мая, появилась информация о гибели участника специальной военной операции Владимира Дерманты. Уроженец Черлакского района погиб при исполнении воинского долга. Ему было 36 лет.
«Очень хороший был человек», — написали несколько односельчан в комментариях.
В посте указано, что прощание пройдет завтра, 2 июня, с 10:30 до 13:00 в районном Доме культуры. Траурный митинг запланирован на 13 часов.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.