В зоне СВО погиб выпускник Омского кадетского корпуса

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник Омского кадетского военного корпуса Леонид Щегловский. Об этом вчера, 1 мая, рассказали в учебном заведении.
«Выпускник ОКВК 2015 г (4 взвод|4 рота). Погиб 31 марта 2023 года при выполнении задач в ходе СВО, город Кременная. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества», — сообщили в кадетском корпусе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Леонида Щегловского.