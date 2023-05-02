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В зоне СВО погиб выпускник Омского кадетского корпуса

2 мая 2023, 09:43
Фото: 1MI
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Леонид Щегловский посмертно награжден орденом мужества.

В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник Омского кадетского военного корпуса Леонид Щегловский. Об этом вчера, 1 мая, рассказали в учебном заведении.

«Выпускник ОКВК 2015 г (4 взвод|4 рота). Погиб 31 марта 2023 года при выполнении задач в ходе СВО, город Кременная. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества», — сообщили в кадетском корпусе.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Леонида Щегловского.

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#Евгений Игишев#Сво#Погиб#Военнослужащий#Кадетский корпус#Омский кадетский военный корпус#Общество#Омск#Омская область
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