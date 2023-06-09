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В Омске на Левобережье водитель сбил 9-летнюю девочку на переходе

9 июня 2023, 11:18
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Инцидент произошел на улице Крупской
Ребенка отвезли в больницу.

Сегодня, 9 июня, около 9 часов утра на Левобережье автомобилист сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

66-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по улице Крупской в сторону улицы Перелета. В районе дома №7 при повороте налево он наехал на ребенка. Девочку отвезли в больницу.

Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска у метромоста водитель иномарки сбил регулировщика. Сотрудника ДПС госпитализировали.

В Омске сбили еще одного сотрудника ДПС, который занимался регулировкой движения
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