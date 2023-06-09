В Омске на Левобережье водитель сбил 9-летнюю девочку на переходе

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Сегодня, 9 июня, около 9 часов утра на Левобережье автомобилист сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
66-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по улице Крупской в сторону улицы Перелета. В районе дома №7 при повороте налево он наехал на ребенка. Девочку отвезли в больницу.
Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска у метромоста водитель иномарки сбил регулировщика. Сотрудника ДПС госпитализировали.