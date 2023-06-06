В Омске сбили еще одного сотрудника ДПС, который занимался регулировкой движения

Как стало известно Городу55, вчера утром, 5 июня, в районе моста имени 60-летия Победы случилась авария с пострадавшим. В больницу после ДТП угодил сотрудник ГИБДД. Сообщение об инциденте представители Госавтоинспекции получили в 08:15.