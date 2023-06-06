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В Омске сбили еще одного сотрудника ДПС, который занимался регулировкой движения

6 июня 2023, 06:35
Фото: Город55
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В центре Омска у метромоста водитель иномарки сбил регулировщика

Пострадавшего госпитализировали.

Как стало известно Городу55, вчера утром, 5 июня, в районе моста имени 60-летия Победы случилась авария с пострадавшим. В больницу после ДТП угодил сотрудник ГИБДД. Сообщение об инциденте представители Госавтоинспекции получили в 08:15.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил инспектора ДПС на перекрестке улиц Красный Путь и Фрунзе. Как рассказали в пресс-центре региональной Госавтоинспекции, тем утром работник дорожно-патрульной службы занимался регулировкой дорожного движения.

Фото: предоставлено Городу55

Сотрудника ДПС госпитализировали, он находится под присмотром медиков. По факту случившегося полицейские запустили проверку. Позже будут выяснены все обстоятельства и причины аварии.

Ранее Город55 писал о другом ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС. Водитель автобуса сбил его и водителя иномарки на улице Мельничной в конце мая. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

В Омске водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки
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#Алина Ясинская#Полиция#ДТП#Авария с пострадавшими#ДТП с пострадавшими#Инспектор#ДПС#Происшествия#Город#Новости#Омск
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