В Омске сбили еще одного сотрудника ДПС, который занимался регулировкой движения

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Как стало известно Городу55, вчера утром, 5 июня, в районе моста имени 60-летия Победы случилась авария с пострадавшим. В больницу после ДТП угодил сотрудник ГИБДД. Сообщение об инциденте представители Госавтоинспекции получили в 08:15.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил инспектора ДПС на перекрестке улиц Красный Путь и Фрунзе. Как рассказали в пресс-центре региональной Госавтоинспекции, тем утром работник дорожно-патрульной службы занимался регулировкой дорожного движения.
Сотрудника ДПС госпитализировали, он находится под присмотром медиков. По факту случившегося полицейские запустили проверку. Позже будут выяснены все обстоятельства и причины аварии.
Ранее Город55 писал о другом ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС. Водитель автобуса сбил его и водителя иномарки на улице Мельничной в конце мая. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.