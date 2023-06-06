Руководитель отдела омского Следкома попался пьяным за рулем

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Пьяное ДТП, которое устроил руководитель отдела по Центральному округу города Омска СКР по Омской области Николай Аношкин, довели его до суда.
Как значится в материалах дела, 31 мая Аношкин был признан виновным по пункту 1 статьи 12.26 КоАП, то есть за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения.
Началась же эта история, по информации источника Города55, еще в феврале, когда Николай Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у работника омского Следкома признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказа и составили административный протокол.
Это ДТП и этот отказ в итоге закончились тем, что Аношкина лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, как стало известно Городу55, в омском СК в отношении проштрафившегося сотрудника проводилась служебная внутренняя проверка, но ее результаты пока неизвестны.