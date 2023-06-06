Руководитель отдела омского Следкома попался пьяным за рулем

Это ДТП и этот отказ в итоге закончились тем, что Аношкина лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, как стало известно Городу55, в омском СК в отношении проштрафившегося сотрудника проводилась служебная внутренняя проверка, но ее результаты пока неизвестны.