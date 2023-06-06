Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:01

Published Сегодня, 01:01

Modified Сегодня, 01:01

Updated Сегодня, 01:01

Изображение материала

Руководитель отдела омского Следкома попался пьяным за рулем

6 июня 2023, 01:01
От прохождения медосвидетельствования силовик отказался
Суд лишил Николая Аношкина прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Пьяное ДТП, которое устроил руководитель отдела по Центральному округу города Омска СКР по Омской области Николай Аношкин, довели его до суда.

Как значится в материалах дела, 31 мая Аношкин был признан виновным по пункту 1 статьи 12.26 КоАП, то есть за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения.

Началась же эта история, по информации источника Города55, еще в феврале, когда Николай Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у работника омского Следкома признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказа и составили административный протокол.

Это ДТП и этот отказ в итоге закончились тем, что Аношкина лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, как стало известно Городу55, в омском СК в отношении проштрафившегося сотрудника проводилась служебная внутренняя проверка, но ее результаты пока неизвестны.

В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детейКатание на чужом автомобиле без прав закончилось смертью двух юных омичей
#Василий Попов#Полиция#ДТП#ЧП#Суд#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Николай Аношкин
Подпишитесь
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
Вчера, 08:12
Очередной конфликт. Студентов ОмГУ переселяют в общежитие другого омского вуза
Вчера, 09:56
Инсайд. В Омской области сгорел двухэтажный дом семьи министра промышленности Посаженникова
Вчера, 11:34
За одну неделю в реках и водоемах Омской области утонуло 6 человек
Вчера, 09:27
Птицефабрику «Русь» в Омской области выкупил ее бывший владелец
Вчера, 12:09