В Омске по улице Богдана Хмельницкого временно не будут ходить трамваи

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В региональном дептрансе сообщили, что в период с 20:30 часов 9 июня до 05:30 часов 10 июня по улице Богдана Хмельницкого перестанут ходить трамваи.
Временные изменения связаны с проведением капремонта трамвайных путей на участке от улицы Лизы Чайкиной до улицы Ипподромная. На этот период трамваи маршрута № 8 будут ходить по сокращенной схеме: улица Котельникова — улица Маршала Жукова (перекресток с улицы Лермонтова).
Напомним, что с 13 по 21 июня изменится расписание 11 пригородных электропоездов. В эти дни работники проведут плановый ремонт путей.