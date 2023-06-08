В Омске по улице Богдана Хмельницкого временно не будут ходить трамваи

Временные изменения связаны с проведением капремонта трамвайных путей на участке от улицы Лизы Чайкиной до улицы Ипподромная. На этот период трамваи маршрута № 8 будут ходить по сокращенной схеме: улица Котельникова — улица Маршала Жукова (перекресток с улицы Лермонтова).