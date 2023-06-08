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Published Сегодня, 03:29

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В Омске по улице Богдана Хмельницкого временно не будут ходить трамваи

8 июня 2023, 03:29
Фото: Город55
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В этот период пройдет капитальный ремонт путей.

В региональном дептрансе сообщили, что в период с 20:30 часов 9 июня до 05:30 часов 10 июня по улице Богдана Хмельницкого перестанут ходить трамваи.

Временные изменения связаны с проведением капремонта трамвайных путей на участке от улицы Лизы Чайкиной до улицы Ипподромная. На этот период трамваи маршрута № 8 будут ходить по сокращенной схеме: улица Котельникова — улица Маршала Жукова (перекресток с улицы Лермонтова).

Напомним, что с 13 по 21 июня изменится расписание 11 пригородных электропоездов. В эти дни работники проведут плановый ремонт путей.

На время кронирования. В Омске трамваи № 7 будут ходить по укороченной схеме
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#Ксения Карагодина#Трамвай#Общественный транспорт#Расписание#Изменения#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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