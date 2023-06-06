В июне в Омской области изменится расписание сразу 11 электричек

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
С 13 по 21 июня в Омской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили сегодня, 6 июня, в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги. За этот период планируют провести плановый ремонт путей.
Изменения коснулись 11 пригородных электропоездов, корректировка во времени составит от 2 до 49 минут.
Подробнее с изменениями можно ознакомится в файле.
Кроме того, внесут коррективы в расписание и 16, 17, 18 июня.
Изменения коснуться следующих электропоездов: