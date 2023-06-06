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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

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В июне в Омской области изменится расписание сразу 11 электричек

6 июня 2023, 11:14
Фото: Город55
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Корректировка во времени — от 2 до 49 минут.

С 13 по 21 июня в Омской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили сегодня, 6 июня, в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги. За этот период планируют провести плановый ремонт путей.

Изменения коснулись 11 пригородных электропоездов, корректировка во времени составит от 2 до 49 минут.

Подробнее с изменениями можно ознакомится в файле.

Расписание пригородных поездов

Кроме того, внесут коррективы в расписание и 16, 17, 18 июня.

Изменения коснуться следующих электропоездов:

  • №6567 Омск — Называевская (на 4 минуты позже). Отправление в 15:20, прибытие в 17:55 (на 8 минут позже);
  • №6568 Называевская — Омск (на 2 минуты раньше). Отправление в 18:19, прибытие в 20:59 (на 8 минут позже).
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#Ксения Карагодина#Расписание#Поезда#Омск-пригород#Новости#Омск#Омская область
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