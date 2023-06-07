В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В хоккейной Академии «Авангард» 7 июня назначили нового директора — Кирилла Алексеева. Ранее он занимал должность главного тренера в Академии. Также Алексеев 5 лет проработал в петербургском клубе «Динамо», тренировал молодежную сборную по хоккею и был главным тренером ХК «Тамбов» в Высшей хоккейной лиге.
Важно поддерживать высокий уровень всесторонней подготовки молодых игроков и статус одной из самых лучших и результативных хоккейных школ России. Отдельная большая работа предстоит по обучению тренерского штаба, по развитию программы массового хоккея и проекту «Хоккей в школе», — прокомментировал Кирилл Алексеев свое назначение.
Напомним, бывший директор Евгений Хацей скоропостижно скончался 25 мая на 47-м году жизни в Академии «Авангард». Он почувствовал себя плохо во время проведения финала первенства Омской области по хоккею среди детских команд.