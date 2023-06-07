В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора

В хоккейной Академии «Авангард» 7 июня назначили нового директора — Кирилла Алексеева. Ранее он занимал должность главного тренера в Академии. Также Алексеев 5 лет проработал в петербургском клубе «Динамо», тренировал молодежную сборную по хоккею и был главным тренером ХК «Тамбов» в Высшей хоккейной лиге.