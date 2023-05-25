Ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Сегодня, 25 мая, в пресс-службе ХК «Авангард» сообщили о скоропостижной смерти Евгения Хацея, занимавшего должность директора Хоккейной Академии «Авангард».
«Евгений Хацей навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела», — отметили в «Авангарде».
Напомним, что вместе с «Авангардом» Евгений Хацей стал чемпионом России в 2004 году. А в мае прошлого года стал директором Хоккейной Академии.
Редакция Города55 приносит свои соболезнования родным и близким Евгения Владимировича.