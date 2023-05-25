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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:37

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Ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей

25 мая 2023, 14:33
Фото: Город55
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Ему было 46 лет.

Сегодня, 25 мая, в пресс-службе ХК «Авангард» сообщили о скоропостижной смерти Евгения Хацея, занимавшего должность директора Хоккейной Академии «Авангард».

«Евгений Хацей навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела», — отметили в «Авангарде».

Напомним, что вместе с «Авангардом» Евгений Хацей стал чемпионом России в 2004 году. А в мае прошлого года стал директором Хоккейной Академии.

Редакция Города55 приносит свои соболезнования родным и близким Евгения Владимировича.

#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Смерть#Евгений Хацей#Авангард#ХК Авангард#Омский авангард#Омск
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