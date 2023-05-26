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Стала известна дата прощания с директором Академии «Авангард» Евгением Хацеем

26 мая 2023, 10:13
Фото: hawk.ru
Евгений Хацей возглавил Академию в мае прошлого года
Панихида пройдет 30 мая в центральном фойе Академии.

Прощание с директором Академии «Авангард» Евгением Хацеем пройдет 30 мая с 10 до 14 часов в Центральном фойе хоккейной Академии «Авангард» по адресу ул. Мира 1Б.

Евгений Хацей скончался вчера, 25 мая, на 47-м году жизни в Академии «Авангард» во время проведения финала первенства Омской области по хоккею среди детских команд.

Напомним, что вместе с «Авангардом» Евгений Хацей стал чемпионом России в 2004 году. Помимо омской команды, играл в «Торпедо», магнитогорском «Металлурге», «Амуре», «Сибири», «Витязе». А в мае прошлого года стал директором Хоккейной Академии.

Ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей
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#Евгений Игишев#Евгений Хацей#Хоккей#Авангард хоккей#Авангард#Некролог#Смерть#Общество#Омск
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