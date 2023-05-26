Стала известна дата прощания с директором Академии «Авангард» Евгением Хацеем

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Прощание с директором Академии «Авангард» Евгением Хацеем пройдет 30 мая с 10 до 14 часов в Центральном фойе хоккейной Академии «Авангард» по адресу ул. Мира 1Б.
Евгений Хацей скончался вчера, 25 мая, на 47-м году жизни в Академии «Авангард» во время проведения финала первенства Омской области по хоккею среди детских команд.
Напомним, что вместе с «Авангардом» Евгений Хацей стал чемпионом России в 2004 году. Помимо омской команды, играл в «Торпедо», магнитогорском «Металлурге», «Амуре», «Сибири», «Витязе». А в мае прошлого года стал директором Хоккейной Академии.