Стала известна дата прощания с директором Академии «Авангард» Евгением Хацеем

Напомним, что вместе с «Авангардом» Евгений Хацей стал чемпионом России в 2004 году. Помимо омской команды, играл в «Торпедо», магнитогорском «Металлурге», «Амуре», «Сибири», «Витязе». А в мае прошлого года стал директором Хоккейной Академии.