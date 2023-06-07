Нуждается в постоянном уходе. Омичке выделили жилье, но не учли состояние здоровья

Обращение от 40-летней омички поступило в Информационный центр СК России. Выяснилось, что женщине предоставили жилье, но квартиру для нее купили в общежитии с незаконной планировкой. Состояние здоровья женщины не учли. К тому же жилье находится далеко от родственников, медицинских и социальных учреждений, в то время как омичка нуждается в постоянном уходе.