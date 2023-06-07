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Нуждается в постоянном уходе. Омичке выделили жилье, но не учли состояние здоровья

7 июня 2023, 07:48
Фото: 1MI
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Омичке-инвалиду дали жилье с незаконной планировкой и не учли состояние здоровья

Теперь вопрос находится на контроле следователей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение от женщины-инвалида из Омской области о предоставлении жилья ненадлежащего качества.

Обращение от 40-летней омички поступило в Информационный центр СК России. Выяснилось, что женщине предоставили жилье, но квартиру для нее купили в общежитии с незаконной планировкой. Состояние здоровья женщины не учли. К тому же жилье находится далеко от родственников, медицинских и социальных учреждений, в то время как омичка нуждается в постоянном уходе.

Неоднократные обращения в местные органы власти результатов не принесли. Теперь ситуацией займутся следователи.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести проверку и предоставить доклад по сложившейся ситуации.

Ранее Город55 сообщал, что омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье. Из-за несвоевременного предоставления квартиры с администрации взыскали денежную компенсацию.

Со второй попытки. Омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье
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#Евгений Игишев#Жилье#Александр Бастрыкин#Следком#Инвалид#Город#Общество#Омск
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