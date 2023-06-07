Нуждается в постоянном уходе. Омичке выделили жилье, но не учли состояние здоровья

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение от женщины-инвалида из Омской области о предоставлении жилья ненадлежащего качества.
Обращение от 40-летней омички поступило в Информационный центр СК России. Выяснилось, что женщине предоставили жилье, но квартиру для нее купили в общежитии с незаконной планировкой. Состояние здоровья женщины не учли. К тому же жилье находится далеко от родственников, медицинских и социальных учреждений, в то время как омичка нуждается в постоянном уходе.
Неоднократные обращения в местные органы власти результатов не принесли. Теперь ситуацией займутся следователи.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову провести проверку и предоставить доклад по сложившейся ситуации.
Ранее Город55 сообщал, что омская прокуратура потребовала от мэрии найти инвалиду жилье. Из-за несвоевременного предоставления квартиры с администрации взыскали денежную компенсацию.